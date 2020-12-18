ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карту «Мир»

"Банк России информирует о неприменении до 1 июля 2021 года мер за нарушение кредитными организациями пункта 2 части 5 статьи 305 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и приложения 13 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" в связи с зачислением пенсии и иных социальных выплат… на банковские счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт, не являющихся национальными платежными инструментами", — сказано в документе.
"С учетом изложенного рекомендуем… уведомить клиентов — физических лиц, получающих пенсионные выплаты, о возможности использования платежных карт после истечения срока их действия и об отсутствии необходимости получения новой карты в офисах кредитной организации до 1 июля 2021 года. При этом рекомендуется информировать указанных клиентов о возможности отказаться (в случае их желания) от продления срока действия имеющихся у них платежных карт, срок действия которых истек", — заключил регулятор.