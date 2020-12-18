Власти уточнили порядок оформления новогодней выплаты на детей

Тем россиянам, у которых есть дети до 7 лет, выплата в размере 5 тысяч рублей будет предоставлена автоматически. В предоставлении дополнительных сведений необходимости нет, если родителям уже поступала единовременная выплата на детей в период пандемии COVID-19, пишет «Ура.ру» со ссылкой на портал Госуслуг.

Отмечается, что на выплату могут рассчитывать семьи, в которых детям исполнится восемь лет в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года.

Подавать заявление нужно тем, чей ранее указанный счет был закрыт. Семьям, в которых родились дети после 1 июля 2020 года, или есть дети, рожденные с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года, но выплаты на них не оформлялись, также нужно подавать заявление.