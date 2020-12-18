Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.46
89.95
89.94
Прогноз
21.12 – 28.12
$
73.63
89.03
Индексы и котировки Brent
51.31
–0.25 Золото
1879.74
–0.10 РТС
1419.22
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.12
1.2260
+0.0114
03.12
1.2146
15.12
07.12
23.11

Россиянам разъяснили порядок получения новогодних выплат на детей 

Лера Букина 1 час назад
Власти уточнили порядок оформления новогодней выплаты на детей
Фото: РИА Новости
Тем россиянам, у которых есть дети до 7 лет, выплата в размере 5 тысяч рублей будет предоставлена автоматически. В предоставлении дополнительных сведений необходимости нет, если родителям уже поступала единовременная выплата на детей в период пандемии COVID-19, пишет «Ура.ру» со ссылкой на портал Госуслуг.
Отмечается, что на выплату могут рассчитывать семьи, в которых детям исполнится восемь лет в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года.
Подавать заявление нужно тем, чей ранее указанный счет был закрыт. Семьям, в которых родились дети после 1 июля 2020 года, или есть дети, рожденные с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года, но выплаты на них не оформлялись, также нужно подавать заявление.
Ранее «Рамблер» сообщал, что семьям с детьми до семи лет в России выплатят по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции 17 декабря. По данным Минцифры, после заявления президента в течение первых двух часов было подано более 100 тысяч заявлений.
Видео дня. Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Комментарии
Личный счет , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение