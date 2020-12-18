В последний месяц более быстрый, чем раньше, рост цен на основные продукты товары и услуги заметили 70% россиян, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение"

Мнения о том, что цены на основные продукты, товары и услуги за последний месяц росли так же, как раньше, придерживаются 16% россиян, тогда как 70% полагают, что цены за этот период росли быстрее. Не заметили изменения цен за последний месяц 4% респондентов, еще 2% заметили замедление их роста.

Ожидают в ближайший месяц более быстрого, чем раньше, повышения цен на основные продукты, товары и услуги 45% опрошенных. При этом 27% респондентов предполагают, что уровень роста цен сохранится. Мнения, что цены в ближайший месяц не будут меняться, придерживаются лишь 6% опрошенных, столько же считают, что рост цен замедлится.

Всероссийский телефонный опрос проводился 11-13 декабря, выборка составила 2000 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,7%.