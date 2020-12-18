ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карту «Мир» 

Перевод пенсий и других социальных выплат на карту «Мир» будет продлен до 1 июля 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЦБ РФ

Ранее был установлен иной срок — 1 июля 2020 года, затем он был увеличен до 1 октября, а потом — до конца года.

Для выпуска карт «Мир» и их доставки клиентам, которые пользуются другими платежными картами, ЦБ РФ рекомендует банкам проводить данные процессы в дистанционном формате.

В том случае, если срок действий платежных карт у пожилых граждан истекает, необходимо обеспечить до 1 июля 2021 года возможность пользоваться ими с учетом применяемых кредитными организациями систем управления рисками и условий использования платежных карт, отмечают в ЦБ РФ. Кроме этого, банкам необходимо оповещать данных клиентов о возможности отказаться от увеличения срока действия имеющихся карт.