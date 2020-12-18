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ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карту «Мир» 

Лера Букина 54 минуты назад
Перевод пенсий и других социальных выплат на карту «Мир» будет продлен до 1 июля 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЦБ РФ.
Ранее был установлен иной срок — 1 июля 2020 года, затем он был увеличен до 1 октября, а потом — до конца года.
Для выпуска карт «Мир» и их доставки клиентам, которые пользуются другими платежными картами, ЦБ РФ рекомендует банкам проводить данные процессы в дистанционном формате.
В том случае, если срок действий платежных карт у пожилых граждан истекает, необходимо обеспечить до 1 июля 2021 года возможность пользоваться ими с учетом применяемых кредитными организациями систем управления рисками и условий использования платежных карт, отмечают в ЦБ РФ. Кроме этого, банкам необходимо оповещать данных клиентов о возможности отказаться от увеличения срока действия имеющихся карт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что крупнейшие банки России собираются отказаться от массового выпуска пластиковых карт, заменив их цифровыми. Так, Сбер планирует выпустить 50% от всех выпускаемых карт в цифровом формате к окончанию 2023 года. ВТБ к этому же сроку планирует эмитировать 40% карт в «цифре».
Комментарии
Личный счет , Видео , Банк ВТБ , Центральный банк России , РИА Новости
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