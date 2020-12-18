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Деньги будут жечь: Делягин сделал прогноз по девальвации 

Мария Иванова 58 минут назад
Деньги будут жечь: Делягин сделал прогноз по девальвации
Фото: РИА Новости
Экономист Михаил Делягин заявил, что начавшаяся в России девальвация рубля продлится еще долго, а экономический рост начнется не скоро. Об этом сообщает DEITA.RU.
По мнению Делягина, остановить девальвацию сможет эффективный инструмент балансирования доходов и расходов населения, который должно разработать правительство.
Пока этого не случилось, «деньги продолжают жечь», то есть искусственно занижать курс рубля по отношению к валютам зарубежным.
В эфире YouTube-канала «Радио АВРОРА» Делягин заявил, что роста российской экономики в следующем году ждать не стоит.

«Нет никаких признаков, что российская экономика будет укрепляться, если в Америке начнется гражданская война, российская экономика будет падать медленнее, чем американская», — заявил экономист.

Как сообщал «Рамблер», ранее Делягин предупредил, что из-за грядущего кризиса россиянам «не будет хватать на жизнь», не говоря уже об обслуживании кредитов.
По его мнению, Россия вместе с остальным миром входит в фазу глобальной депрессии, жители страны столкнутся с экономическим спадом, а уровень их жизни упадет. Некоторые могут потерять работу, а у других упадут зарплаты, поэтому кредиты в ближайшее время брат не стоит, предупредил экономист.
Он подчеркнул, что сейчас, напротив, необходимо выплатить все задолженности и пени.
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Личный счет , Михаил Делягин
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