Деньги будут жечь: Делягин сделал прогноз по девальвации 

Экономист Михаил Делягин заявил, что начавшаяся в России девальвация рубля продлится еще долго, а экономический рост начнется не скоро. Об этом сообщает DEITA.RU.

По мнению Делягина, остановить девальвацию сможет эффективный инструмент балансирования доходов и расходов населения, который должно разработать правительство.

Пока этого не случилось, «деньги продолжают жечь», то есть искусственно занижать курс рубля по отношению к валютам зарубежным.

В эфире YouTube-канала «Радио АВРОРА» Делягин заявил , что роста российской экономики в следующем году ждать не стоит.

«Нет никаких признаков, что российская экономика будет укрепляться, если в Америке начнется гражданская война, российская экономика будет падать медленнее, чем американская», — заявил экономист.

Как сообщал «Рамблер», ранее Делягин предупредил, что из-за грядущего кризиса россиянам «не будет хватать на жизнь», не говоря уже об обслуживании кредитов.

По его мнению, Россия вместе с остальным миром входит в фазу глобальной депрессии, жители страны столкнутся с экономическим спадом, а уровень их жизни упадет. Некоторые могут потерять работу, а у других упадут зарплаты, поэтому кредиты в ближайшее время брат не стоит, предупредил экономист.

Он подчеркнул, что сейчас, напротив, необходимо выплатить все задолженности и пени.