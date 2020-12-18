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Россиянам посоветовали пользоваться онлайн-банком на отдельном устройстве 

Лера Букина 1 час назад
Эксперт: заходить в онлайн-банк нужно с отдельного устройства
Фото: ТАСС
Использование онлайн-банка и корпоративных приложений на отдельном устройстве поможет защитить себя от мошенников, заявил РИА Новости вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
Он отмечает, что гражданам необходимо иметь два отдельных устройства: для операций в онлайн-банке, а также корпоративных приложений и для посещения недоверенных сайтов. Кроме того, он посоветовал не переходить на те страницы, которые предлагают скачать что-либо бесплатно, без рекламы и регистрации.
По мнению специалиста, «кибергигиена» часто нарушается гражданами. Например, ими используется один простой пароль на всех аккаунтах. Мошенники, узнав его, начинают применять пароль на всех учетных записях, говорит Ляпунов. Это может коснуться как почты, так и интернет-банка. По этой причине он порекомендовал придумывать более длинные, сложные, а также неповторяющиеся пароли. Их, по словам эксперта, необходимо менять раз в полгода.
Также Ляпунов упомянул о другом правиле кибербезопасности в виде установки обновлений программ или операционных систем. По его словам, данный процесс откладывать нельзя, так как обновление ПО является инструментом защиты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что для безопасности гражданам не стоит экономить на СМС-уведомлениях, ведь так можно оперативно узнать о различного рода транзакциях. Еще один способ защиты: не пересылать в мессенджерах фото реквизитов карты.
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Личный счет , РИА Новости
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