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ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов 

Лера Букина 1 час назад
ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов
Фото: ТАСС
ЦБ РФ продлил рекомендацию для банков по реструктуризации кредитов и займов физическим лицам до 1 апреля 2021 года, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Как было сказано регулятором, данное решение обусловлено ужесточением эпидемических мер в некоторых регионах России на фоне ситуации, вызванной пандемией COVID-19.
Напомним, что ЦБ РФ рекомендовал банкам до 31 декабря 2020 года не останавливать реструктуризацию кредитов физическим лицам по своим программам, без пеней и штрафов.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сделала заявление в начале декабря о том, что регулятор продлит возможность реструктуризации кредитов до конца первого квартала 2021 года для малого и среднего бизнеса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам порекомендовали выплатить долги до Нового года, так как с 1 января в РФ перестанут действовать послабления, введенные из-за коронавируса.
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Личный счет , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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