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СМИ уточнили, кто не будет платить налог по вкладам в 2021 году 

Майк Габриелян 2 часа назад
СМИ уточнили, кто из россиян не будет платить налог по вкладам в 2021 году
Фото: ТАСС
В следующем 2021 году не будут платить налоги по вкладам те россияне, чей процентный доход составит менее 42,5 тысячи рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.
Такое решение ведет к тому, что годовые доходы по процентам более 42,5 тысяч рублей будут облагаться по ставке 13% годовых.
Эксперты объясняют, что в России необлагаемый процентный доход может меняться ежегодно в зависимости от ключевой ставки.
По закону о налогах на вклады необлагаемым процентным доходом является средний годовой доход по вкладу в размере 1 миллиона рублей. Он рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, которая установлена на 1 января.
Налог на вклады в России вступит в силу с 2021 года. Владельцы крупных вкладов должны будут заплатить налоги в конце 2022 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ученый объяснил, почему в 2020 году россияне чаще гасили ипотеку досрочно.
Видео дня. Экономисты рассказали, что будет с рублем после изменения ключевой ставки
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Личный счет , Центральный банк России
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