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Олег Тиньков начал сдавать свою яхту-ледокол в аренду за €1 млн в неделю 

Секрет Фирмы 1 час назад
Банкир Олег Тиньков сдает свою яхту в аренду за €1 млн в неделю
Фото: РИА Новости
Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков предложил туристам брать в аренду свою яхту-ледокол — 77-метровое судно La Datcha, построенное в Нидерландах специально для миллиардера.
Неделя такого отдыха обойдётся в €1 млн На яхте стоимостью €100 млн могут расположиться 12 гостей.
В апреле 2021 года La Datcha отправится в плавание вдоль Камчатки и Курильских островов. В рамках этого тура, который продлится до июня, клиенты смогут покататься на горных лыжах по вулканическим склонам в тех местах, где этого ещё никто не делал, пишет Financial Times. Позже, в декабре 2021 года и январе 2022-го судно отправится к берегам Антарктиды. Организацией путешествий занимается компания Elemental Adventure.

«Спуск на лыжах по идеальному рыхлому снегу — это удивительное чувство, но если трасса ещё и расположена на дымящемся вулканическом острове посреди океана, это выведет катание на совершенно другой уровень», — заявил основатель Elemental Adventure Джеймс Морланд в разговоре с FT.

Болеющий лейкемией банкир Олег Тиньков заявил о полной ремиссии
Яхта-ледокол La Datcha была спущена на воду в июле 2020 года. Судно способно находиться в автономном плавании до 40 дней подряд. На яхте имеются две вертолётные площадки, собственный батискаф и снегоходы. Также на корабле есть два джакузи, тренажёрный зал, сауна, массажный кабинет и шесть кают, каждая из которых оборудована отдельной гардеробной, туалетом и ванной.
В 2019 году сообщалось, что Тиньков потратил на строительство La Datcha более €100 млн Сам бизнесмен в настоящее время продолжает лечиться от лейкемии, которую ему диагностировали осенью 2019 года.
Тиньков улетел в Берлин, где перенёс трансплантацию костного мозга и несколько курсов химиотерапии. После пересадки стволовых клеток у банкира начались осложнения, из-за которых шансы на его выживание оценивались в 40–50%. Однако позже миллиардер сообщил о полной ремиссии.
В апреле 2020 года миллиардер сообщил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф-банка. Он также передал права владения акциями (40,4%) TCS Group Holding в семейный траст.
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Личный счет , Олег Тиньков , Тинькофф банк , Financial Times
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