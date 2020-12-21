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Снижение зарплат россиян достигло рекордного уровня из-за пандемии 

News.ru 3 часа назад
Снижение зарплат россиян достигло рекорда
Фото: РИА Новости
Отставание начисленного фонда оплаты труда от нормальных значений достигло рекордного уровня в октябре текущего года. Это напрямую связано со второй волной коронавируса.
Выводы сделаны на основе исследования «СберИндекса» и сервиса «Работа.ру». Сильно отклонялся от нормы начисленный фонд оплаты труда весной и летом, приводит выдержку из исследования РБК.
В апреле и мае работникам выплатили на 6,1% и 7,7% меньше, чем до карантинных мер. После снятия карантина ситуация стала лучше: в июле отклонение от нормы составило 2,5%, в августе — 1%.
Но осенью на фоне второй волны коронавируса россияне вновь получили значительно меньше выплат, чем могли бы в отсутствие пандемии. В сентябре отклонение ФОТ составило 5,5% от нормы, в октябре показало самое большое значение за год — 8,9%. Это прямое следствие второй волны пандемии.
Самые заметные падения зарплат зафиксированы в гостиничном бизнесе и общепите. Оно составило 11,3%. В транспорте и логистике — 8,3%, сфере услуг ЖКХ — 6,3%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что зарплаты снизились в двух третях стран мира или росли медленнее из-за пандемии коронавируса. Особенно сильно кризис сказался на женщинах и низкооплачиваемых работниках.
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