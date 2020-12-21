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В России хотят ввести зарплату для родителей 

Артём Кульша 1 час назад
В России хотят ввести зарплату для родителей
Фото: ТАСС
Партия «Справедливая Россия» разработает проект закона о заработной плате для родителей. Об этом ее член, депутат Государственной думы Олег Шеин, сообщил в своем телеграме.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Шеин высказал мнение, что с целью повышения рождаемости в России необходимо ввести ежемесячные выплаты родителям до достижения детьми совершеннолетия.
Вчера он отметил, что реакция на его инициативу оказалась неожиданно масштабной — о ней сообщили все средства массовой информации, за исключением телеканалов, ее поддержали «системные институты» — председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, члены Общественной палаты России, Национальный родительский комитет.
Шеин отметил, что практика выплаты родителям заработной платы есть во Франции, победившей демографический кризис.

«Будем разрабатывать закон. В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», — сообщил он.

В ноябре депутат Государственной думы Елена Строкова предложила создать в России систему поддержки и поощрения семей «Семейный индекс». По ее задумке, государство будет поощрять семьи льготами, например, уменьшением процентной ставки по ипотеке или скидками на приобретение товаров российского производства, в зависимости от размера «семейного индекса», который будет складываться из показателей, напрямую связанных с улучшением демографической ситуации и качеством развития нового поколения.
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Комментарии
Личный счет , Олег Шеин , Ярослав Нилов , Общественная палата России , Госдума , Справедливая Россия
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