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Сколько россияне хотят получать на пенсии 

Павел Тиунов 4 часа назад
Россияне назвали желаемый размер пенсии
Фото: ТАСС
Россияне назвали размер пенсии, которой им хватило бы на безбедную жизнь, сообщает РИА Новости. Речь о нескольких десятках тысяч рублей.
Выводы сделаны на основе социологического опроса, проведенного специалистами онлайн-платформы Webbankir. В исследовании приняли участие более 1,5 тысяч человек.
Респондентам предложили назвать размер пенсии, который бы их устроил. 46,6% проголосовавших, заявили, что в старости хотели бы ежемесячно получать от государства не менее 45 тысяч рублей. Чуть меньше, около 30 тысяч рублей каждый месяц устроили бы 29,1% респондентов. На третьем по популярности месте оказалась выплата в размере более 45 тысяч рублей, о ней заявили 22,1% россиян. Только 1% проголосовавших согласился на пенсию около 25 тысяч рублей.
При этом большинство респондентов признались, что мечтам по всей видимости суждено остаться несбыточными. 52,3% заявили, что планируют получать пенсию в размере около 15 тысяч рублей. На 30 тысяч рублей ежемесячно рассчитывают около 20% россиян. Только 4,3% уверены, что будут получать по 45 тысяч рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер, специалисты негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и портала „Рамблер“ выяснили, на какие средства планируют жить россияне по выходу на пенсию. Большинство (41%) традиционно рассчитывает на выплаты от государства. 33% респондентов планирует использовать в старости личные сбережения, только 8% рассчитывает на помощь детей.
При этом 18% уверены, что смогут получать основной доход от ведения блога. Почти половина будущих блогеров (41%) считает, что в интернете можно заработать хорошие деньги, остальные относятся к доходам от интернет-деятельности скептически или не рассчитывают на дополнительный заработок вообще. Большинство пенсионеров планирует делиться с пользователями Сети полезными советами, рассказывать о путешествиях и хобби, рассуждать о молодости и здоровье, удариться в воспоминания. Треть респондентов собирается завести блог в YouTube, 17% отдают предпочтение TikTok, еще 17% нацелены на Instagram.
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Комментарии 2
Личный счет , НПФ Сбербанка , РИА Новости
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