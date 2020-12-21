Банки раскрыли негативные последствия банкротства для россиян 

Банки РФ просят Федеральную антимонопольную службу изменить закон о рекламе, чтобы осведомить граждан о негативных последствиях от процедуры внесудебного банкротства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение Ассоциации банков России на имя главы службы Максима Шаскольского.

Из-за банкротства россияне рискуют столкнуться с негативными последствиями, о которых многие не знают по вине рекламы услуг процедуры освобождения от долгов, которая вводит людей в заблуждение.

В Ассоциации взволнованы из-за слишком большой активности так называемых «раздолжнителей» или «банкротных посредников» — физических и юридических лиц, которые оказывают юридические услуги по «освобождению» россиян от долгов. Там подчеркивают, что эти лица активным образом продвигают рекламу не только онлайн, но и офлайн. Этим занимаются крупные новостные порталы, видеохостинги и социальные сети, отмечают там.

Как заявляют эксперты АБР, из-за рекламных блоков у людей формируется неправильное представление о таких процедурах. Там, как заявляют они, фокусируются на положительных аспектах списания долгов, не упоминая негативных.

В АБР указывают, что человека, который столкнулся с банкротством, может ждать арест, распродажа имущества, запрет на распоряжение деньгами. Также это может коснуться и выезда за рубеж и карьеры. Кроме того, человека ожидают сложности с получением кредита в будущем, возможный запрет на предпринимательскую деятельность. Что касается фиктивного банкротства, то граждане могут столкнуться с уголовной ответственностью. Сделки же, как отмечается, могут быть признаны недействительными.