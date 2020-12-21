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Помощь бедным: в России могут ввести продуктовые карточки 

Газета.Ru 2 часа назад
В связи с ростом цен на базовые продукты член Общественной палаты Юлия Оглоблина предложила обеспечить малоимущих социальных питанием. Подобную идею еще несколько нет назад предлагали в Минпромторге, однако проект завернули из-за недостатка средств в бюджете.
В России могут появиться продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих на фоне роста стоимости базовых продуктов. С такой инициативой к правительству обратилась глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина, пeредает «РИА Новости».
Пoвышение цeн нa бaзовые прoдукты вкупе с ростом урoвня бeзработицы и снижeнием зaрплат она назвала недопустимым и напомнила о словах президента Владимира Путина об отсутствии дефицита продовольствия в стране.

«В стрaне дeфицита прoдуктов нeт, мы услышaли пoдтверждение этoго фaкта от прeзидента. На днях он дaвал пoручение прaвительству разoбраться с цeнами, и мы увидeли, как быстрo нашлoсь рeшение»,

— отметила Оглоблина, указав, что после этого правительство зафиксировало верхние пределы отпускных цен на подсолнечное масло и сахарный песок.
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Член Общественной палаты обратила внимание на тот факт, что соглашение с предпринимателями будет иметь силу только в течение трех месяцев, однако после этого цены «снова будет диктовать рынок». По этой причине кабинету министров нужно подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих, считает Оглоблина.
Еще несколько лет назад Минпромторг выступал с инициативой организовать в стране систему дополнительного питания для малообеспеченного населения, однако от этой идеи отказались в связи с нехваткой средств в бюджете. По оценкам Минфина, затраты на программу продпомощи могли составить от 200 до 300 млрд рублей.
В апреле этого года руководители объединений торговых сетей и организаций производителей и поставщиков продовольствия призвали власти России приступить к реализации замороженного проекта по обеспечению питанием малоимущего населения. Эта инициатива объяснялась важностью сохранения «доступности для населения социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости в экстремальных условиях защиты от пандемии коронавируса», цитировало текст заявления РБК.
Направить такого рода помощь предлагалось тем, кто потерял работу или доход в связи с ограничениями, введенными для борьбы с коронавирусом.

«Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и детей, находящихся на их иждивении, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции», — отмечалось в заявлении.

В письме отраслевых представителей подверглось критике предложение перейти к госрегулированию цен на продукты. По их мнению, такая мера не сможет ни поддержать нуждающихся граждан, ни сохранить бизнесы, которые вынужденно изолировали от их потребителей. И как показывает российский и мировой опыт, результатом административного ограничения цен становятся дефицит и мгновенное появление теневого рынка, предупредили авторы письма.
Вопрос роста цен на продукты питания стал одним из ключевых на совещании Владимира Путина 9 декабря. Глава государства обратил внимание на подорожание ряда базовых товаров, оценив это как попытку подогнать внутренние цены под мировые. Он также отметил, что ситуация с коронавирусом и ослабление руля здесь не играют никакой роли.
В результате правительство приняло комплекс мер по стабилизации цен. В частности, на подсолнечник и зерно ввели экспортную пошлину, появилась квота на поставку зерновых культур за рубеж. Кроме того, было подписано соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольственных товаров зафиксировали предельные розничные цены: на сахар — 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло — 110 рублей за литр. По оценке Минпромторга, после фиксации стоимости товаров предпосылок для увеличения цен на социально значимые продукты в стране нет.
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Личный счет , Видео , Владимир Путин , Минпромторг , Общественная палата России , Минфин , Минсельхоз , РИА Новости
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