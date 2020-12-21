В Совфеде анонсировали индексацию соцвыплат в 2021 году

С 1 января 2021 года будут проиндексированы все страховые пенсии неработающим пенсионерам на 6,3%, рассказала в пресс-центре ТАСС заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова

По словам сенатора, также с 1 февраля 2021 года будут увеличены ежемесячные денежные выплаты для инвалидов, ветеранов боевых действий на уровень инфляции по текущему году — на 3,8%.

Кроме этого, с 1 апреля 2021 года будут увеличены социальные пенсии, а также проиндексирован материнский семейный капитал на первого и на второго ребёнка.