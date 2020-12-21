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В Совфеде рассказали, кому проиндексируют соцвыплаты в 2021 году 

Парламентская газета 36 минут назад
В Совфеде анонсировали индексацию соцвыплат в 2021 году
Фото: ТАСС
С 1 января 2021 года будут проиндексированы все страховые пенсии неработающим пенсионерам на 6,3%, рассказала в пресс-центре ТАСС заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
По словам сенатора, также с 1 февраля 2021 года будут увеличены ежемесячные денежные выплаты для инвалидов, ветеранов боевых действий на уровень инфляции по текущему году — на 3,8%.
Кроме этого, с 1 апреля 2021 года будут увеличены социальные пенсии, а также проиндексирован материнский семейный капитал на первого и на второго ребёнка.
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Личный счет , Елена Бибикова , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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