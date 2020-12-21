Россиянам рассказали о выгодных кредитах 

Завлабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения РАН , главный научный сотрудник РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков заявил Ura.ru, что кредит нужно брать сейчас тем, у кого были на это планы.

По его словам, все дело в том, что банки увеличивают ставки по потребительским кредитам на фоне значительной закредитованности страны. Этим, как он утверждает, ограничивается возможность получения кредитов, поскольку увеличиваются риски невозврата. По этой причине россиянам, которые имеют возможности, следует брать кредит именно сейчас, пока ставки ниже, считает Бобков. Однако также он упомянул о рисках.

«Вторая сторона этой проблемы — ажиотажный спрос. Возможен всплеск обращения за кредитами по более низким ставкам в конце года. Россияне и без того сильно закредитованы», — подчеркнул он.

По мнению кандидата экономических наук, специалиста по макроэкономическому анализу и прогнозированию, преподавателя Уральского государственного экономического университета Константина Юрченко , гражданам следует поторопиться с этим вопросом, если в ближайший год все равно предстоит оформить кредит. Эксперт напомнил, что перед принятием решения необходимо взвесить свои возможности. Он заявил о том, что нет необходимости поддаваться панике относительно роста ставок, ведь гораздо надежнее ориентироваться на свое материальное положение.