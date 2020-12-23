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В Минфине объяснили, когда банкротство для должника может стать ошибкой 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Минфин: банкротство для должника может стать ошибкой
Фото: ТАСС
В Интернете зачастую навязчиво обещают гарантированно освободить заёмщика от долгов через процедуру банкротства физического лица, однако бездумное решение воспользоваться данной услугой опасно, считает консультант по финансовой грамотности Минфина РФ, эксперт Национального центра финансовой грамотности Станислав Чухланцев.
Процедура банкротства физических лиц для должника имеет массу негативных последствий. Это крайняя мера, но никак не способ не платить по счетам.

«Пройдя процедуру банкротства, заёмщик из нормального плательщика переходит в категорию должников с испорченной кредитной историей. В случае наличия у должника имущества — машины, квартиры, дачи — маловероятно, что процедура банкротства вообще будет возбуждена, так как данных активов вполне может хватить для погашения долга. И это плюс, так как в ходе процедуры банкротства дача и машина были бы проданы на торгах по цене существенно ниже их рыночной стоимости», — рассказал эксперт NEWS.ru.

По его словам, при подаче заёмщиком заявления в арбитраж, судом может быть инициирован вопрос о передаче материалов в МВД РФ с целью проверки его действий на наличие в них состава преступления, предусмотренного 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), либо 197 УК РФ («Фиктивное банкротство»).
Юридические конторы, обещающие «списать» долги, умалчивают и про финансовые затраты на сопровождение процедуры банкротства, и про негативные последствия. Тем, кто клюнул на удочку так называемых «раздолжнителей», стоит серьёзно задуматься о последствиях своих действий.
Выход в этом случае может быть только один — пока не предъявлено требование о досрочном возврате всей суммы кредита, договариваться с кредитором, отметил эксперт.
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Личный счет , Новые налоги , МВД , Минфин
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