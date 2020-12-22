Мобильная связь и Интернет могут подорожать в 2021 году

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Цены на мобильную связь и домашний Интернет в 2021 году могут вырасти из-за валютного скачка, считают аналитики.

Как объяснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков , российские абоненты потребляют всё больше трафика (на 50–60% ежегодно), в связи с чем операторы вынуждены наращивать ёмкости сетей. С учётом того, что оборудование для этого надо закупать за рубежом, оно обходится дороже из-за снижения курса рубля, пишут «Известия».

Также на ситуацию влияет необходимость исполнять требования нормативно-правовых актов, в частности, закона Яровой, и проекта «Доступный Интернет» в 2021 году (предоставление бесплатного доступа к социально значимым ресурсам).

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин добавил, что операторы теряют доходы от роуминга, что тоже ведёт к повышению цен на другие виды связи.