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Мобильная связь и Интернет могут подорожать в 2021 году на 10–15% 

News.ru и ещё 1 43 минуты назад
Мобильная связь и Интернет могут подорожать в 2021 году
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Цены на мобильную связь и домашний Интернет в 2021 году могут вырасти из-за валютного скачка, считают аналитики.
Как объяснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, российские абоненты потребляют всё больше трафика (на 50–60% ежегодно), в связи с чем операторы вынуждены наращивать ёмкости сетей. С учётом того, что оборудование для этого надо закупать за рубежом, оно обходится дороже из-за снижения курса рубля, пишут «Известия».
Также на ситуацию влияет необходимость исполнять требования нормативно-правовых актов, в частности, закона Яровой, и проекта «Доступный Интернет» в 2021 году (предоставление бесплатного доступа к социально значимым ресурсам).
Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин добавил, что операторы теряют доходы от роуминга, что тоже ведёт к повышению цен на другие виды связи.
Как писал NEWS.ru, в России продолжает увеличиваться стоимость продуктов питания. По мнению многих граждан, поход в магазин стал обходиться значительно дороже. Росстат рапортует о росте цен на 4,4%, в то время как ожидаемая и наблюдаемая населением инфляция исчисляется уже двузначными цифрами.
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Комментарии
Личный счет , Денис Кусков , Максим Савватин , Росстат , газета "Известия"
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