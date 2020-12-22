Россияне увеличили траты в интернет-магазинах — в период пандемии они стали покупать на онлайн-площадках примерно в два раза больше товаров. Об этом говорится в исследовании сервиса «ЮKassa», передает ТАСС

По данным исследования, с января по ноябрь этого года обороты платежей у интернет-магазинов выросли в два раза по сравнению с этим же периодом прошлого года, у сервисов доставки еды — на 22 процента, а у образовательных онлайн-площадок — на 27 процентов. При этом продажи цифрового контента участились в три раза, а образовательного контента онлайн — в 1,5 раза.

Средний чек на доставку еды и продуктов увеличился в 3,4 раза: с 498 до 1681 рубля. У интернет-магазинов этот показатель для физических товаров вырос в 2,1 раза (до 1833 рублей), а для цифрового контента — уменьшился на 28 процентов (до 536 рублей).