Российские работодатели планируют индексацию зарплат в конце года

Многие российские компании в конце года планируют провести индексацию зарплат. Большинство корпораций собираются повысить зарплаты работникам в январе-феврале 2021 года.

"Медиана пересмотра составляет пять тысяч рублей. При этом 49% компаний сделают это по решению руководства, 34,6% обязательно проводят индексацию зарплат один раз в год, а 18% не будут пересматривать", — цитирует РЕН ТВ источник.

По данным опроса, 74 процента соискателей недовольны уровнем своей зарплаты.

Больше всего недовольны своей зарплатой работники автомобильного бизнеса, сотрудники сферы искусства и массмедиа, а также медики и фармацевты. Кроме того, недовольны и сотрудники банковской сферы, сотрудники служб безопасности и административный персонал.