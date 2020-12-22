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Работодатели рассказали о повышении зарплат в 2021 году 

Свободная пресса 4 часа назад
Российские работодатели планируют индексацию зарплат в конце года
Фото: РИА Новости
Многие российские компании в конце года планируют провести индексацию зарплат. Большинство корпораций собираются повысить зарплаты работникам в январе-феврале 2021 года.

"Медиана пересмотра составляет пять тысяч рублей. При этом 49% компаний сделают это по решению руководства, 34,6% обязательно проводят индексацию зарплат один раз в год, а 18% не будут пересматривать", — цитирует РЕН ТВ источник.

По данным опроса, 74 процента соискателей недовольны уровнем своей зарплаты.
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Больше всего недовольны своей зарплатой работники автомобильного бизнеса, сотрудники сферы искусства и массмедиа, а также медики и фармацевты. Кроме того, недовольны и сотрудники банковской сферы, сотрудники служб безопасности и административный персонал.
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