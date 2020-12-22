Эксперты: не стоит продавать акции сырьевых компаний перед Новым годом

Специалисты рекомендуют гражданам России в преддверии «ралли Санта-Клауса» сохранить акции организаций. Они, по словам экспертов, могут реализовать свой потенциал в период восстановления экономики в мире, пишет «Прайм» со ссылкой на опрос РИА Новости.

Отмечается, что «ралли Санта-Клауса» характеризуется ростом котировок акций в последние недели декабря и в первые дни после праздников.

В России торгов на Мосбирже не будет с 31 декабря по 3 января, а также 7 января.

По мнению старшего директора Национального рейтингового агентства Юрия Ногина, необходимо сохранять в портфелях акции, имеющие потенциал роста. Речь также идет о таких акциях, которые не смогли его реализовать в 2020 году. Он считает, что у инвесторов должны быть не только свободные средства, но и портфель ценных бумаг.

Руководитель отдела анализа акций группы компаний «Финам» Наталия Малых считает, что в ближайшем будущем долгосрочным инвесторам не следует продавать акции. По ее мнению, ситуация с вакцинированием и восстановлением экономики приведет к тому, что жизнь нормализуется. Это, по ее словам, повлечет за собой экономический рост.

Также специалисты рекомендуют на данном этапе не заниматься продажей акций представителей нефтегазового сектора России. По мнению инвестиционного стратега из БКС Александра Бахтина, в первой половине 2021 года для сырьевых компаний можить сложиться удачная ситуация.

Бахтин советует тем, кто хочет купить акции, выбирать активы по своей толерантности к риску. Он отмечает, что инвесторам, которые имеют небольшой опыт в инвестировании, нужно начать с коротких облигаций или маленьких вложений в акции.