ФНС расширила перечень зарубежных активов для отчета

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила усложнить жизнь богатым россиянам. Ведомство расширило перечень зарубежных активов, о которых нужно отчитываться с раскрытием данных.

С 2021 года налоговая потребует рассказывать ей не только о движении денег, но и о других финансовых активах. Их перечень сделан открытым, обратили внимание «Ведомости». В новых правилах упомянуты ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли в уставном капитале юридического лица, доли участия в иностранной структуре и «иные финансовые активы». Что это такое, неизвестно.

«Можно предположить, что налогоплательщик обязан самостоятельно идентифицировать свой актив и заявить о нем», — допустила юрист Татьяна Гераскина.

Ранее налоговиков не интересовали компании, где у россиян нет контрольного пакета.

Ранее правительство подготовило изменения в Налоговый кодекс, которые ужесточают ответственность за арифметические ошибки в декларациях. Срок на исправление ошибок сократится до пяти дней, а за просрочку начнут штрафовать на 5% от указанной в декларации суммы.