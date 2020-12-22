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Богатым россиянам решили усложнить жизнь 

Секрет Фирмы 23 минуты назад
ФНС расширила перечень зарубежных активов для отчета
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Федеральная налоговая служба (ФНС) решила усложнить жизнь богатым россиянам. Ведомство расширило перечень зарубежных активов, о которых нужно отчитываться с раскрытием данных.
С 2021 года налоговая потребует рассказывать ей не только о движении денег, но и о других финансовых активах. Их перечень сделан открытым, обратили внимание «Ведомости». В новых правилах упомянуты ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли в уставном капитале юридического лица, доли участия в иностранной структуре и «иные финансовые активы». Что это такое, неизвестно.

«Можно предположить, что налогоплательщик обязан самостоятельно идентифицировать свой актив и заявить о нем», — допустила юрист Татьяна Гераскина.

Ранее налоговиков не интересовали компании, где у россиян нет контрольного пакета.
Ранее правительство подготовило изменения в Налоговый кодекс, которые ужесточают ответственность за арифметические ошибки в декларациях. Срок на исправление ошибок сократится до пяти дней, а за просрочку начнут штрафовать на 5% от указанной в декларации суммы.
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Личный счет , Федеральная налоговая служба , Ведомости
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