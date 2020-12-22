Россиянам пообещали проблемы с кредитами в 2021 году 

Эксперт Института современного развития Никита Масленников заявил, что в 2021 году коронавирусные поблажки закончатся и банки ужесточат условия для заемщиков. Об этом сообщает «Ура.ру».

«Следующий год будет не благостный, не будет ни реструктуризации, ни льготной ипотеки, со стороны государства поблажек не будет», — заявил экономист.

По его мнению, ужесточение требований к заемщикам и условий выдачи кредитов коснется как физических, так и юридических лиц.

«Ура.ру» отмечает, что в банки поступило 60,4 тысячи обращений об изменении условий кредитных договоров (на 5,6 тысячи больше, чем за предыдущие 14 дней). Центробанк посоветовал продлить реструктуризацию кредитов до 1 апреля 2021 года, однако Масленников считает, что банки могут проигнорировать эту рекомендацию.

Он подчеркнул, что каждый пятый реструктуризированный кредит находится в зоне риска и может стать необслуживаемым, а под угрозой закрытия находятся 30-40 банков. Если же банки будут действовать жестко, это приведет к росту банкротств.

«Если взяться за должников крепко, то можно вызвать очень много проблем в экономике», — предупредил эксперт.

Как писал «Рамблер», ранее экономисты предупредили об ужесточении условий по выдаче кредитных карт из-за роста «плохой» задолженности: банки начнут выдавать кредитки с меньшим лимитом и увеличенным процентом.

По данным Федеральной службы судебных приставов, за 2020 год количество злостных неплательщиков по кредитам в России выросло на 22 процента (2,1 миллиона) и достигло 11,7 миллиона человек. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) говорили, что просроченная задолженность по кредитам есть примерно у восьми миллионов россиян, у многих из них по два-три займа с просрочкой.