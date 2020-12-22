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В Совфеде прокомментировали идею об освобождении пенсионеров от НДС на продукты 

Лера Букина 35 минут назад
В Совфеде предложили повысить пенсии вместо отмены НДС на продукты
Фото: РИА Новости
В Совфеде прокомментировали инициативу о возврате НДС за продукты питания пенсионерам и малоимущим гражданам. Первый заместитель председателя комитета Совфеда Валерий Рязанский в беседе с RT заявил, что стремление помочь пожилым гражданам и малоимущим заслуживает похвалы, однако подчеркнул, что осуществить данную инициативу будет проблематично.
По его мнению, помочь гражданам можно иным способом, например, с помощью увеличения их материального положения благодаря пенсиям, социальным доплатам, единовременным и ежемесячным выплатам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Российской Федерации предложили возвращать НДС за продукты питания определённым категориям россиян. С данной инициативой выступил Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Он считает, что данная мера поможет уменьшить расходы граждан на продовольственную продукцию.
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