За последние 25 лет российская валюта усиливает снижение в декабре, заявил «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич . Он отметил, что в настоящий момент рубль теряет примерно по 2,2% по отношению к американской валюте против 1,8% в ноябре. Август 2020 года, по его словам, стал месяцем с наибольшими потерями — 3,9%.

Повышенные темпы освоения бюджета и сокращение профицита сальдо платежного баланса, по мнению Купцикевича, являются основными причинами ослабления рубля к концу 2020 года. Он указал на то, что с начала ноября USD/RUB опустилась с 80,6 до 72,7 рублей. Это означает укрепление на 9,8%, утверждает Купцикевич. Он также подчеркнул, что в понедельник днем рубль откатился к показателям в 75 рублей за доллар.

Эксперт пока делает положительные ставки по рублю на ближайшее время.

«Пессимистичный сценарий способен отправить USD/RUB к 76,4, а EUR/RUB — к 90,15», — заявил Купцикевич.

Он предполагает, что Новый год Россия встретит на уровнях вблизи 73 рублей за доллар и 88-90 рублей за евро.

Купцикевич порекомендовал менять российскую валюту на евро, а не доллар США. Худший сценарий после новогодних каникул — доллар у 80 рублей, считает он. Более практично, по его словам, на конец первого квартала 2021 ожидать диапазон 68-70 рублей за доллар США и 83-85 рублей за евро.