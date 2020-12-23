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Россиянам рассказали, какую валюту нужно сейчас покупать 

Лера Букина 48 минут назад
За последние 25 лет российская валюта усиливает снижение в декабре, заявил «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Он отметил, что в настоящий момент рубль теряет примерно по 2,2% по отношению к американской валюте против 1,8% в ноябре. Август 2020 года, по его словам, стал месяцем с наибольшими потерями — 3,9%.
Повышенные темпы освоения бюджета и сокращение профицита сальдо платежного баланса, по мнению Купцикевича, являются основными причинами ослабления рубля к концу 2020 года. Он указал на то, что с начала ноября USD/RUB опустилась с 80,6 до 72,7 рублей. Это означает укрепление на 9,8%, утверждает Купцикевич. Он также подчеркнул, что в понедельник днем рубль откатился к показателям в 75 рублей за доллар.
Доллар может взлететь до 86 рублей
Эксперт пока делает положительные ставки по рублю на ближайшее время.

«Пессимистичный сценарий способен отправить USD/RUB к 76,4, а EUR/RUB — к 90,15», — заявил Купцикевич.

Он предполагает, что Новый год Россия встретит на уровнях вблизи 73 рублей за доллар и 88-90 рублей за евро.
Купцикевич порекомендовал менять российскую валюту на евро, а не доллар США. Худший сценарий после новогодних каникул — доллар у 80 рублей, считает он. Более практично, по его словам, на конец первого квартала 2021 ожидать диапазон 68-70 рублей за доллар США и 83-85 рублей за евро.
Ранее «Рамблер» сообщал, что курс доллара может вырасти на 3 рубля за неделю и к Новому году будет стоить 78 рублей. Такой прогноз сделал преподаватель Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Он считает, что укрепления рубля до конца года уже не случится.
Видео дня. Эксперты спрогнозировали ставки по ипотеке в 2021 году
Комментарии 1
Личный счет , Видео , Александр Купцикевич , "Российская газета"
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