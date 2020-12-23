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В Центробанке допустили «демонтаж» системы накопительных пенсий 

Парламентская газета 33 минуты назад
Первый замглавы Центробанка Сергей Швецов заявил, что система пенсионных накоплений может быть законодательно «демонтирована» в течение трех лет. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал в ходе годовой итоговой встречи регулятора и участников финрынка.

«Сейчас нет дискуссии относительно разморозки [накопительной части пенсии]. Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», — сказал Швецов.

По его словам, оставшиеся средства на этих счетах сохранятся, но новые деньги по данному каналу уже не пойдут. Швецов считает, что отчасти поэтому и появился проект ИИС-3 (индивидуальные инвестиционные счета — прим. ред.). Он стал альтернативой накопления на длительный срок.
В России предложили новую пенсионную реформу
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии. С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты граждан идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли сами распоряжаться данными выплатами и, в частности, направить на формирование собственных пенсионных накоплений.
По данным исследования Национального рейтингового агентства, пандемия коронавируса и нестабильные цены на нефть спровоцировали экономический кризис, который привёл к снижению доходности накоплений россиян в негосударственных пенсионных фондах.
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Комментарии 1
Личный счет , Видео , Экономика , Сергей Швецов , Владимир Путин , Центральный банк России
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