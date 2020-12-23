Первый замглавы Центробанка Сергей Швецов заявил, что система пенсионных накоплений может быть законодательно «демонтирована» в течение трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в ходе годовой итоговой встречи регулятора и участников финрынка.

«Сейчас нет дискуссии относительно разморозки [накопительной части пенсии]. Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», — сказал Швецов.

По его словам, оставшиеся средства на этих счетах сохранятся, но новые деньги по данному каналу уже не пойдут. Швецов считает, что отчасти поэтому и появился проект ИИС-3 (индивидуальные инвестиционные счета — прим. ред.). Он стал альтернативой накопления на длительный срок.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии. С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты граждан идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли сами распоряжаться данными выплатами и, в частности, направить на формирование собственных пенсионных накоплений.