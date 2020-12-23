Более 50% россиян останутся без новогодней премии

56% опрошенных россиян будут лишены годовых премий в 2020 году, а для половины участников опроса HeadHunter это оказалось привычной ситуацией, сообщает РИА Новости.

Из данных опроса следует, что получат новогоднюю премию в полном объеме 9% респондентов, частично — 6%. Кроме того, среди респондентов есть и те, кто обычно получает премию, но будут лишены ее в этом году, таких оказалось 6%. Около трети опрошенных (30%) пока не знают о планах работодателя о выплате премий.

Сфера добычи сырья (27%) и госсектор (18%) — области, где наибольшая доля тех, кто получит премию в полном объеме. Что касается наименьшей доли, она приходится на тех, кто работает в области искусства, массмедиа, гостинично-ресторанном бизнесе и в сфере продаж.

Иркутская (17%), Ленинградская (16%), Томская и Ярославская области (по 13%) — регионы с самой высокой долей людей, которым повезет получить новогоднюю премию в полном объеме.

В опросе, проходившем с 27 ноября по 7 декабря 2020 года, приняли участие 12966 человек.

Ранее «Рамблер» сообщал, что 37% россиян надеются получить премию к Новому году. В 2019 году премий ожидали 30% респондентов, следует из данных исследования сайта «Работа.ру».