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Россиянам рассказали, каких кредитов нужно опасаться 

Лера Букина 25 минут назад
Россияне накопили долги по автокредитам
Фото: ТАСС
Наиболее высокий темп роста просроченной задолженности приходится на автокредиты, пишет «Ура.ру» со ссылкой на данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» и саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).
Отмечается, что за год прирост долгов по данным кредитам превысил 22%. По словам гендиректора Национальной службы взыскания (НСВ) Романа Волосникова, заемщики испугались повышения цен на авто и переоценили свои возможности.
Отмечается, что при оформлении кредита в дилерском центре есть риск потерять значительную сумму, так как потребуется обязательное оформление КАСКО. Это подразумевает ежегодную плату 4-12% от стоимости машины.
2020 год продемонстрировал наибольший уровень просроченных кредитов за последние пять лет. Кроме того, стало известно, что задолженность граждан возросла больше чем на 100 млрд рублей и на сегодняшний день составила 935-940 млрд рублей.
Как заявил экономист Никита Масленников, в 2021 году банки РФ будут ужесточать требования к заемщикам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что граждане РФ в период с 3 по 16 декабря направили в банки 60,4 тыс. обращений о реструктуризации кредитов, это на 5,6 тыс. больше, чем за предыдущие две недели.
Видео дня. Эксперты спрогнозировали ставки по ипотеке в 2021 году
Комментарии
Личный счет , Никита Масленников
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