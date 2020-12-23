Россияне накопили долги по автокредитам

Наиболее высокий темп роста просроченной задолженности приходится на автокредиты, пишет «Ура.ру» со ссылкой на данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» и саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

Отмечается, что за год прирост долгов по данным кредитам превысил 22%. По словам гендиректора Национальной службы взыскания (НСВ) Романа Волосникова, заемщики испугались повышения цен на авто и переоценили свои возможности.

Отмечается, что при оформлении кредита в дилерском центре есть риск потерять значительную сумму, так как потребуется обязательное оформление КАСКО. Это подразумевает ежегодную плату 4-12% от стоимости машины.

2020 год продемонстрировал наибольший уровень просроченных кредитов за последние пять лет. Кроме того, стало известно, что задолженность граждан возросла больше чем на 100 млрд рублей и на сегодняшний день составила 935-940 млрд рублей.

Как заявил экономист Никита Масленников , в 2021 году банки РФ будут ужесточать требования к заемщикам.