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Россиянам предсказали потерю «замороженной» накопительной пенсии 

Лера Букина 57 минут назад
Экономист: «Россияне потеряют „замороженную“ накопительную пенсию»
Фото: РИА Новости
Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев и финансовый аналитик Виталий Калугин заявили «Ура.ру», что вероятность лишения граждан России «замороженной» накопительной пенсии высока.
Нечаев не исключает того, что средства из накопительной части пенсии будут переведены в страховую часть.

«Боюсь, что тем, кто делал отчисления в накопительную систему, придется о ней забыть», — заявил он.

По мнению Калугина, при отмене накопительной части пенсии будет взносы в размере 6% станут обязательными.
С 2014 года накопительная часть пенсий является «замороженной». Продление «заморозки» произошло в декабре 2020 года до окончания 2023 года. Взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации от работающих россиян не приходят на индивидуальные накопительные счета, а направляются на выплаты нынешним пенсионерам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в течение трех лет систему пенсионных накоплений могут «демонтировать» на законодательном уровне. Речь идет о приостановке перечисления средств из бюджета на накопительные счета граждан.
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Комментарии
Личный счет , Андрей Нечаев , Пенсионный фонд РФ
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