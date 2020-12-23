В 2021 году минимальный размер оплаты труда впервые в истории России превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова

Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялось совместное заседание Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе него Голикова рассказала, что с 1 января МРОТ вырастет на 5,5% до 12 792 рублей. Это затронет доходы около 3,9 миллиона граждан России.

«Выполняя положение Конституции, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения», — отметила она.

Также заместительница председателя правительства сообщила, что в 2021-м будут сохранены предусмотренные майскими указами президента 2012 года целевые соотношения в заработной плате категорий бюджетников. Кроме того, она заявила, что к 2030-у число бедных граждан должно сократиться в России вдвое по сравнению с уровнем 2017-го — на 9,6 миллиона человек.