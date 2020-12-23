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Исследование: россияне сократили закупки вина и шампанского 

Прайм 3 часа назад
Россияне сократили закупки вина и шампанского
Фото: РИА Новости
Объем розничных продаж водки в РФ в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года почти не изменился, шампанских и тихих вин — снизился, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.
Розничные продажи водки остались почти на уровне ноября прошлого года и составили 5,9 миллиона декалитров (минус 0,7%), но при этом реализация тихих вин сократилась на 2,4%, до 4 миллионов декалитров, а шампанских и игристых вин по сравнению с ноябрем прошлого года — упала на 1,4%, до 1,2 миллиона декалитров.
За январь-ноябрь 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года продажи водки выросли на 2,2%, до 65,6 миллиона декалитров, продажи тихих вин — на 5,8%, до 48,4 миллиона декалитров, а шампанских и игристых вин — на 7,4%, до 12,7 миллиона декалитров.
Объем розничной продажи коньяка в ноябре снизился на 5,1%, до 1 миллиона декалитров, за 11 месяцев — на 0,8%, до 10,2 миллиона декалитров.
Розничная продажа слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) в ноябре выросла на 36%, до 0,633 миллиона декалитров, за 11 месяцев — на 23,5%, до 6,3 миллиона декалитров.
Согласно статистике союза, не учитывающей розничные продажи пива, напитков, изготовляемых на его основе, а также сидра, пуаре и медовухи, розничные продажи алкогольной продукции за 11 месяцев 2020 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 1,5%, до 188,5 миллиона декалитров.
Объем розничных продаж алкогольной продукции в ноябре снизился на 3,7%, до 16,6 миллиона декалитров.
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