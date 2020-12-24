Россияне планируют погасить кредиты тринадцатой зарплатой

Согласно данным исследования портала SuperJob, большинство граждан России готовятся потратить тринадцатую зарплату на погашение кредитов (14%), отпуск (13%) и подарки (12%), пишет «Прайм».

Данный анализ был сделан на основе опроса 1,6 тысячи жителей России старше 18 лет.

Аналитики отмечают, что каждый десятый на эти денежные средства желает завершить ремонтные работы или приобрести мебель. Каждый одиннадцатый (9%) планирует вложить деньги в личные сбережения. Тех, кто хочет потратить премию на оплату обучения, — 6%, на семью — 5%, на себя — 4%, на имеющиеся потребности — 3%. По 2% респондентов хотят использовать средства на покупку автомобиля, электронного девайса или бытовой техники.

Также авторы исследования выяснили, что мужчины чаще женщин с тринадцатой зарплаты закрывают долги (17% и 11% соответственно) и ремонтируют автомобили (4% и 1%). Женщины чаще планируют потратить премию на отпуск (13% против 9% среди мужчин), на подарки (также 13% и 9%), ремонт (11% и 8%), деликатесы (8% и 4%) и бытовую технику (3% и 1%).