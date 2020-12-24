В России предложили альтернативу накопительным пенсиям 

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В России необходимо создать альтернативу системе накопительных пенсий. Однако полная ее отмена может ухудшить положение сегодняшних пенсионеров, заявили URA.RU эксперты.

Как сообщал «Рамблер», с 2014 года накопительная часть пенсии заморожена — отчисления в нее в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В первой половине декабря президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки до конца 2023 года.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, в России назрела необходимость привести законодательство к фактическому состоянию дел.

«Но нужна альтернатива. Оставить негосударственные пенсионные фонды как они есть, сохранить систему с личным участием граждан, сохранить корпоративную систему. И передать те средства, которые были накоплены в руки работников», — отметил он.

В свою очередь президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой убежден, что полный отказ от накопительной части пенсии сделает пожилых россиян излишне зависимыми от государства.