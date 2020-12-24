В России предложили альтернативу накопительным пенсиям 

В России необходимо создать альтернативу системе накопительных пенсий. Однако полная ее отмена может ухудшить положение сегодняшних пенсионеров, заявили URA.RU эксперты.
Как сообщал «Рамблер», с 2014 года накопительная часть пенсии заморожена — отчисления в нее в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В первой половине декабря президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки до конца 2023 года.
По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, в России назрела необходимость привести законодательство к фактическому состоянию дел.
«Но нужна альтернатива. Оставить негосударственные пенсионные фонды как они есть, сохранить систему с личным участием граждан, сохранить корпоративную систему. И передать те средства, которые были накоплены в руки работников», — отметил он.
В свою очередь президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой убежден, что полный отказ от накопительной части пенсии сделает пожилых россиян излишне зависимыми от государства.
«Пенсионный фонд, пока он собирает резервы, обеспечивает какую-то независимость граждан от состояния федерального бюджета», — пояснил он.