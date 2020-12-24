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Названы отличия «липовой» квитанции ЖКХ от настоящей 

Лера Букина 1 час назад
Жители Москвы стали получать поддельные квитанции на оплату ЖКХ
Фото: ТАСС
В Москве в 2020 году отмечен рост случаев мошенничества с поддельными бланками Единого платежного документа, пишет «Российская газета».
Злоумышленники в начале этого года скопировали бланки Единого информационно-расчетного центра Москвы и приставили лишние буквы к названию, уведомляли жителей столицы о задолженности по почте. Также еще в начале пандемии люди стали подписываться на электронное уведомление о получении единого платежного документа (ЕПД). В декабре «липовые жировки» стали направляться на электронные почтовые ящики граждан.
Открытие доступа к своему счету мошенникам происходит, когда человек начал оплачивать такую квитанцию и ввел реквизиты своей банковской карты, рассказали изданию в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы. По словам директора АНО «Организация народного контроля» Натальи Чернышевой, необходимо сохранять все оплаченные квитанции, а в конце года брать документ в МФЦ о том, что долг отсутствует.
Чернышева отметила, что мошенники угрожают отключением тепла, электроснабжения, однако в зимнее время отключать тепло должнику запрещено законом.
По словам адвоката Московской коллегии адвокатов Андрея Степанова, вернуть денежные средства, которые были отправлены злоумышленникам, трудно. В случае совершения такого платежа необходимо обращаться в полицию, говорит он.
Жителям Москвы напомнили, что платежки придут на электронную почту только в том случае если гражданин лично подписался на данную услугу на mos.ru. Получателем платежа должна быть указана управляющая компания. Также отмечается, что на «липовой» квитанции штрихкод не читается, так как это просто картинка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным исследования BrandMonitor, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 миллиардов рублей.
Видео дня. Вклад интернет-отрасли в экономику России превысит 5 трлн рублей
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Личный счет , "Российская газета" , Mos.ru
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