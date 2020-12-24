Экономист Алексей Коренев заявил, что недвижимость в России начнет дешеветь не раньше середины 2021 года. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5 процента работает, но если цены на жилье будут расти и дальше, программа потеряет свой смысл.

С апреля государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года.

По словам Путина, рынок отреагировал ростом цен на жилье, увидев, что «объем кредитных ресурсов выделяется приличный» и за ипотекой обращается множество россиян. Он призвал «самым внимательным образом» наблюдать за ростом цен и реагировать на него.

Коренев заявил, что система ручного регулирования цен на жилье не работает.

«Недвижимость — не сахар и не масло, регулировать цены на нее еще сложнее», — подчеркнул он.

Экономист назвал реальным рычагом регулирования цен ключевую ставку Центробанка . По его мнению, если инфляция будет не пятипроцентной, а окажется на уровне в 4–4,5 процента, регулятор сможет снова снизить ключевую ставку, а вслед за ней упадут и ставки по кредитам. В таком случае цены на жилье вернутся на «экономически обоснованные уровни».

Но даже без снижения ставки недвижимость подешевеет на пять-семь процентов после завершения программы льготной ипотеки, подчеркнул Коренев.

«Несмотря на то, что программу продлили, люди понимают, что она имеет ограниченный период и, скорее всего, купить жилье дешевле уже не получится. Поэтому все стали активно скупать недвижимость», — отметил он.

Коренев считает, что снова программу продлевать не будут — ЦБ опасается возникновения кредитного пузыря. В итоге цены начнут падать к середине 2021 года, а во второй половине окажутся на уровнях 2019-го.