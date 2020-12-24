В Госдуме предложили выплатить россиянам 13-ю пенсию 

Миронов подчеркнул, что сделать это возможно и необходимо после новогодних каникул, когда у россиян «будет гулять ветер в карманах». Он отметил, что экономика не может быть восстановлена, если не повысится потребительский спрос. Также он сделал акцент на том, что в США планируют выплатить людям как минимум по 600 долларов в качестве меры поддержки из-за кризиса, возникшего на фоне пандемии COVID-19.

Миронов подчеркнул, что на декабрь 2020 года неисполнение бюджетных расходов достигло рекордных показателей — из 24 запланированных триллионов рублей страна потратила лишь 19,9 триллионов.