В Госдуме предложили выплатить россиянам 13-ю пенсию 

Председатель партии «Справедливая Россия» и руководитель думской фракции Сергей Миронов заявил о том, что гражданам России необходимо выплатить 13-ю пенсию, а также 13-ю зарплату и стипендию. По его словам, это следует сделать для того, чтобы простимулировать рост экономики, пишет «Ура.ру».
Миронов подчеркнул, что сделать это возможно и необходимо после новогодних каникул, когда у россиян «будет гулять ветер в карманах». Он отметил, что экономика не может быть восстановлена, если не повысится потребительский спрос. Также он сделал акцент на том, что в США планируют выплатить людям как минимум по 600 долларов в качестве меры поддержки из-за кризиса, возникшего на фоне пандемии COVID-19.
Миронов подчеркнул, что на декабрь 2020 года неисполнение бюджетных расходов достигло рекордных показателей — из 24 запланированных триллионов рублей страна потратила лишь 19,9 триллионов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что пожилые граждане не нуждаются в тринадцатой пенсии, по этой причине в РФ ее и не будет. Как считает кандидат экономических наук, специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию, преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко, в данной программе поддержки нет никакого смысла, если пожилые граждане, получая разовые выплаты, делают из них сбережения.