Россияне взяли больше кредитов, чем год назад 

Жители России в декабре взяли на четверть больше займов, чем год назад. Об этом свидетельствуют данные платформы Webbankir, пишет «Прайм».

По данным финансовой онлайн-платформы Webbankir, количество займов, выданных в с 11 по 23 декабря 2020 года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом около 10% заемщиков намерены потратить деньги на подарки, а средняя сумма займа на платформе составила около 10 тысяч рублей.

«Традиционно количество займов начинает расти во второй половине декабря. А пик заявок приходится на последние числа месяца, когда их становится в 3-4 раза больше, чем в обычные дни», — отметил генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев

Он подчеркнул, что даже сложный 2020 год не стал в этом плане исключением.

Как писал «Рамблер», ранее экономисты предупредили об ужесточении условий по выдаче кредитных карт из-за роста «плохой» задолженности. По данным Федеральной службы судебных приставов, за 2020 год количество злостных неплательщиков по кредитам в России выросло на 22 процента (2,1 миллиона) и достигло 11,7 миллиона человек.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) отметили, что просроченная задолженность по кредитам есть примерно у восьми миллионов россиян, у многих из них по два-три займа с просрочкой.