Как спасти деньги перед Новым годом 

Эксперты, опрошенные «ФедералПресс», посоветовали россиянам вкладывать сбережения в акции и переводить их в валюту. По их мнению, жилье для сохранения денег лучше не покупать, так как на рынке недвижимости все может измениться.

Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов посоветовал вкладывать в валюту деньги, которые вы не планируете тратить в ближайшие пару лет.

«Колебания курса рубля — это прекрасная возможность купить валюту по более привлекательной цене», — подчеркнул он.

Глава Бюро консалтинга и корпоративной безопасности Алексей Долженков также посоветовал покупать валюту, а не недвижимость: жилье невозможно быстро перевести в денежный эквивалент, а в кризис деньги могут понадобиться в любой момент.

С ними не согласился аналитик агентства «Национальный Эксперт» Алексей Климовский: по его мнению, валюту надо было покупать «еще вчера», а сейчас лучше перевести сбережения в безопасные акции, облигации и широкие индексные фонды.

Как писал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин заявил, что доллару грозит обвал на треть к основным мировым валютам.

Экономист говорил, что доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.

Сбережения Делягин советовал хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах.