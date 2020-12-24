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Россияне перестают забирать карты из банков 

Мария Иванова 1 час назад
Россияне перестают забирать карты из банков
Фото: ТАСС
Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что около 15 процентов клиентов, которые активируют карты дистанционно, за «пластиком» в банк уже не приходят. Об этом сообщает «Прайм».
Отказ от пластиковых карт Царев назвал новым трендом. Он отметил, что Сбербанк предлагает клиентам не выпускать карту в «пластике» вообще — можно сразу заказать только цифровую карту.
По данным Царева, более десяти процентов новых карт Сбербанка выпускаются именно в «цифре». При этом количество пластиковых карт продолжает расти: в 2020 году их стало на 5,5 процента больше.

«Все равно многие либо держат «пластик» в кармане, либо непосредственно используют карту, потому что давно привыкли к такому способу оплаты», — заключил Царев.

Как сообщал «Рамблер», в России планируют принять закон, позволяющий расплачиваться в магазинах с помощью биометрии — через слепки лица и голоса из биометрической госсистемы (ЕБС).
После принятия закона гипермаркеты «Лента» (эквайер — ВТБ) и сеть кофеен Coffee Bean готовятся запустить оплату покупок по лицу в промышленных масштабах. В Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») заявили, что рассматривают внедрение биометрической оплаты.
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Комментарии
Личный счет , Кирилл Царев , Банк ВТБ , X5 Retail Group , Сбербанк России
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