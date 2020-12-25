Вкладчики рухнувших банков смогут получить компенсацию через госуслуги

"Мы видим возможность проведения таких выплат, например, через портал Госуслуг. Мы к этому идем. Очень напряженно — в хорошем смысле — взаимодействуем с ответственными ведомствами. Работа непростая, требует изменения законодательства, а это всегда нужно 10 раз просчитать, чтобы ничего упустить. Сейчас система страхования вкладов работает без сбоев, и должна так работать и впредь", — сказал он.