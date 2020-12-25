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Богатые решили вкладывать деньги в вино 

Прайм 1 час назад
Богатые решили вкладывать деньги в вино
Фото: РИА Новости
Богатые люди сменили вектор вложений своих финансов. Теперь, как пишет Financial Times, благодаря интересу состоятельных людей к активам убежищам, резко выросли инвестиции в дорогие вина.
Пандемия коронавируса в мире привели к снижению в марте текущего 2020 года рынка вина на 1,1%. Помимо этого, этот сектор сохранял стабильность, даже вопреки введенным США пошлинам на французские вина. Многие дегустации отменили из-за COVID-19.
По мнению авторов статьи, именно способность вина служить "финансовым убежищем" привлекла инвесторов на этот рынок, они решили вкладывать больше денег.
Индекс Лондонской международной биржи вина Liv-ex Fine Wine 100 за 2020 год вырос на 4,7%.
Индекс шампанских вин Liv-ex Champagne 50 подскочил на 8,3%. Индекс итальянских вин Liv-ex Italy 100 — на 6,7%.
Как прокомментировал глава инвестиционной компании Cult Wines Том Геринг, всего за четыре недели он смог привлечь $7 миллионов от 80 инвесторов.
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