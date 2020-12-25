В России перед Новым годом рухнули продажи шампанского 

За первые три недели декабря этот напиток покупают на 38% реже, чем в этот же период прошлого года.
В целом же потребление шампанского в уходящем году сократилось на 10%, сообщает оператор фискальных данных «Первый ОФД», который входит в группу ВТБ.
Самое заметное снижение было в период самоизоляции — в марте-апреле.
«Пока сложно сделать окончательный вывод, отложили ли граждане покупку традиционного новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом», — сказал руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.