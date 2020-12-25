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«Спасайте деньги»: россиян предупредили о неизбежной девальвации 

Елена Прошина 1 час назад
«Спасайте деньги»: россиян предупредили о неизбежной девальвации
Фото: РИА Новости
Экономист Михаил Делягин заявил, что в России в ближайшее время сохранится дефицит денег. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.
По мнению экономиста, россиянам придется спасаться самостоятельно. В первую очередь он посоветовал избавиться от убыточного или не приносящего прибыли имущества. И наоборот: если есть сбережения, их стоит инвестировать в недвижимость или валюту.
Делягин посоветовал покупать жилье в региональных центрах и городах, где есть промышленные предприятия. Там всегда будет спрос на съемное жилье, поэтому его владелец сможет заработать на аренде.
При покупке валют экономист посоветовал выбирать те из них, которые не зависят от производства. По его мнению, не стоит выбирать валюты стран с развитым реальным сектором экономики. Делягин предупредил, что в случае деиндустриализации таких государств стоимость их валют рухнет.

«В условиях глобальной депрессии страна с промышленностью будет обречена на девальвацию своей валюты. Просто чтобы поддержать промышленность, поэтому валюты-убежища — у стран, где промышленности нет, или где она не критична», — подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», ранее Делягин заявил, что доллару грозит обвал на треть к основным мировым валютам.
Экономист отмечал, что доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.
Сбережения Делягин советовал хранить в евро, швейцарских франках, норвежских кронах или золотых монетах.
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Личный счет , Михаил Делягин
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