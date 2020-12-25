Россиянам напомнили о семи коротких рабочих неделях 

Роструде рассказали, что в новом году россиян ждут семь сокращенных рабочих недель и одна длинная. Об этом сообщает «Прайм».

Новогодние праздники в 2021-м продлятся с 1 по 10 января (31 декабря — рекомендованный выходной), в связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля. Рабочая неделя 24-26 февраля будет трехдневной благодаря переносу рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля.

С 15 по 20 февраля — единственная длинная рабочая неделя года.

Следующий праздничный период — с 6 по 8 марта, рабочая неделя в связи с Международным женским днем будет четырехдневной.

Майские праздники в 2021-м разделены на два периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Выходные в честь Дня России продлятся с 12 по 14 июня, в честь Дня народного единства — с 4 по 7 ноября. Все рабочие недели с этими праздниками также будут четырехдневными, как и последняя неделя года (31 декабря 2021-го будет выходным днем).