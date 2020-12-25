Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.80
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

Россиянам напомнили о семи коротких рабочих неделях 

Мария Иванова 1 час назад
Россиянам напомнили о семи коротких рабочих неделях
Фото: depositphotos.com
В Роструде рассказали, что в новом году россиян ждут семь сокращенных рабочих недель и одна длинная. Об этом сообщает «Прайм».
Новогодние праздники в 2021-м продлятся с 1 по 10 января (31 декабря — рекомендованный выходной), в связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля. Рабочая неделя 24-26 февраля будет трехдневной благодаря переносу рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля.
С 15 по 20 февраля — единственная длинная рабочая неделя года.
Следующий праздничный период — с 6 по 8 марта, рабочая неделя в связи с Международным женским днем будет четырехдневной.
Майские праздники в 2021-м разделены на два периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Выходные в честь Дня России продлятся с 12 по 14 июня, в честь Дня народного единства — с 4 по 7 ноября. Все рабочие недели с этими праздниками также будут четырехдневными, как и последняя неделя года (31 декабря 2021-го будет выходным днем).
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Путин отмечал, что в России много выходных из-за Нового года, поэтому «одним больше, одним меньше, не убудет от нас». После этого регионы начали объявлять 31 декабря выходным.
Видео дня. В России резко подорожала икра
Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Единая Россия , Роструд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение