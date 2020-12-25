Россияне решили копить деньги 

После событий 2020 года 64% россиян приняли решение делать накопления. Большинство планирует откладывать деньги на непредвиденные финансовые трудности, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

При этом о том, что смогли в 2020 году регулярно откладывать деньги, заявили только 28% участников опроса, который был проведен в декабре во всех регионах России. 72% респондентов отметили, что откладывать деньги в текущем году у них не получалось.

Больше половины (52%) из тех, кто все же откладывал деньги, могли выделять на эти цели менее 10% дохода, и только 8% сообщили, что у них получалось регулярно класть «в кубышку» более половины заработков.

Самой популярной целью накоплений оказались непредвиденные финансовые трудности, в том числе увольнение или задержка зарплаты. На такой случай планируют копить деньги 35% опрошенных.

На форс-мажорные обстоятельства, например, болезни, собираются сделать финансовую подушку 25% россиян, а 15% намерены копить на покупку недвижимости. На отпуск откладывают деньги 13% респондентов, на ремонт — 12%, на автомобиль — 10%.

Как писал «Рамблер», ранее исследование «Работы.ру» и «СберСтрахования» показало, что лишь у 23% россиян есть финансовая подушка на случай увольнения. Более половины из них имеют сбережения, которые позволят не работать от полугода до года.

При этом интернет-пользователи пожаловались на то, что сорокалетние специалисты с трудом могут устроиться на работу в России, так как компаниям нужны молодые сотрудники.