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Наследство 90-х: эксперт объяснил маленькие пенсии россиян 

Елена Прошина 24 минуты назад
Наследство 90-х: эксперт объяснил маленькие пенсии россиян
Фото: ТАСС
Глава Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис заявил, что многие россияне получают слишком маленькие пенсии из-за неофициальной работы в 90-х. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«В 90-е годы чуть ли не каждый второй работал вчерную. Это привело к тому, что у многих людей почти не накопилось пенсионных баллов, необходимых для получения нормальной пенсии», — объяснил Биезбардис.

Он добавил, что в России очень низкий коэффициент замещения. Пенсионеры, у которых была маленькая зарплата, получают 50 — 70 процентов от нее, а «средний класс» — всего 15 — 25 процентов.
Это связано с политикой доведения пенсии до прожиточного минимума. В результате человек, заслуживший пенсию в восемь тысяч рублей, будет получать 11-12 тысяч благодаря надбавке. Люди, которые самостоятельно заработали пенсию в 12 тысяч, дополнительные выплаты не получают.
Аналитик отметил, что около 15 миллионов россиян (включая самозанятых) сейчас работают всерую, не платя страховые взносы или делая это по минимуму. Но в будущем они потребуют от государства пенсии, подчеркнул он.

«Но почему государство должно это делать, если эти работники в свое время не платили взносы, то есть не оплачивали пенсии нынешних пенсионеров, в том числе своих родителей, бабушек и дедушек? Это невыполнение межпоколенческого договора с нарушениями и обманом со всех сторон», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», с 1 января следующего года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 6 044,48 рубля.
В 2021-2024 годах индексация будет выше уровня ожидаемой инфляции: с 1 января 2021 года пенсии поднимут на 6,3 процента, в начале 2022-го — на 5,9 процента, с 1 января 2023 года — на 5,6 процента, а с 1 января 2024-го — на 5,5 процента.
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Личный счет , Комсомольская правда
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