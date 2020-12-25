Россияне возвращают накопления из НПФ в Пенсионный фонд 

Общий объем заявлений на смену страховщика в 2020 году, составил 128,5 тысяч, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Пенсионного фонда России. Это минимум за всю историю переходных кампаний с 2004 года.
Более половины заявлений (68,3 тыс.) направили граждане, которые решили вернуться из частных фондов в ПФР. Впервые число данных граждан превысило число людей, которые предпочли НПФ, отмечает издание. Кроме того, около 42 тысяч граждан захотели сменить один НПФ на другой. Из ПФР в частный фонд собираются перейти чуть больше 18 тысяч людей.
Более половины (64%) всех поданных заявлений были направлены в отделения ПФР, все остальные — через единый портал госуслуг (ЕПГУ).
В декабре было направлено чуть больше 27% от всех обращений на смену страховщика, которые поступили в ПФР. Более половины из них (55,4%) были направлены либо на переход из ПФР в НПФ, либо на смену одного частного фонда на другой. Если сравнивать с предыдущими 10 месяцами, эти направления занимали лишь 44% от общего объема обращений. Данное положение объясняется традиционной активизацией фондов, которые привлекают новых граждан в последние месяцы 2020 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что дистанционную систему оформления пенсий, введенную в России из-за пандемии, могут сохранить навсегда. Как пишут «Известия», пока ее планируют утвердить на весь 2021 год.