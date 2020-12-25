Индексацию окладов судей в России приостановили до 2022 года 

Все новости на карте

Сенаторы одобрили закон о приостановлении индексации окладов судей в соответствии с уровнем инфляции в 2021 году.

Он приостанавливает до 1 января 2022 года действие положения Закона «О статусе судей в РФ», которым установлено, что размеры должностных окладов судей ежегодно индексируются.