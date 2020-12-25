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Индексацию окладов судей в России приостановили до 2022 года 

Парламентская газета 37 минут назад
Индексацию окладов судей в России приостановили до 2022 года
Фото: ТАСС
Сенаторы одобрили закон о приостановлении индексации окладов судей в соответствии с уровнем инфляции в 2021 году.
Он приостанавливает до 1 января 2022 года действие положения Закона «О статусе судей в РФ», которым установлено, что размеры должностных окладов судей ежегодно индексируются.
Индексация окладов происходит по закону о федеральном бюджете на соответствующий год с учётом уровня инфляции — на следующий год этот показатель составит 4 процента. Однако, как пояснила сенатор Елена Мизулина, Совет судей РФ дал согласие на то, чтобы индексация на будущий год не проводилась, «проявив понимание политической ситуации и публичную солидарность с обществом и со всеми ветвями власти».
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