Клиенты банков начали жаловаться на ограничения по снятию наличных с карт

Клиенты российских банков начали жаловаться на ограничения по снятию наличных с карт. Опрошенные Life эксперты предположили , что в новом году ограничения затронут вновь выданные карты.

Глава управления пассивных операций «БКС Банка» Ольга Козлова рассказала, что сейчас ограничения на снятие наличных зависят от категории карты. Чем она выше, тем больше денег может снять клиент. Она напомнила, что банк имеет право изменить лимиты в одностороннем порядке, заранее уведомив клиентов. Обычно суточный лимит на снятие наличных составляет 50 тысяч рублей.

Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что сокращение лимитов может коснуться вновь выданных карт, но не уже действующих. Для увеличения лимита можно заказать премиальную карту, но годовое обслуживание по ней будет недешевым — около десяти тысяч рублей, подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», с 10 января 2021 года в России вступят в силу новые правила обращения наличных. В частности, будет усилен контроль над любыми операции с наличными, если сумма начинается с 600 тысяч рублей.

Снятия и зачисления таких сумм со счетов юридических лиц и сейчас находятся под контролем. Банки обязаны информировать Росфинмониторинг о случаях, когда операция «не обусловлена характером хозяйственной деятельности юрлица».

По новому закону, «брать на карандаш» такие операции будут вне зависимости от характера хозяйственной деятельности компании.

Также документ вводит обязательный контроль над почтовыми переводами от ста тысяч рублей.