Предприниматели ожидают снижения зарплат в 2021 году

Работающим россиянам напророчили, что в следующем 2021 году их ждет падение зарплат почти на 11% по отношению к 2019 году, пишет газета " Ведомости " со ссылкой на декабрьский мониторинг бизнес-климата, проведенный Центром стратегических разработок (ЦСР).

Представителей бизнеса вынуждает снижать зарплаты своим сотрудникам ухудшившаяся экономическая ситуация в России. Выручка компаний снизится до 86% от докризисного уровня. При этом операционная прибыль упадет до 88%, спрос — до 90%.

При этом слишком серьезных социально-экономических изменений в стране ожидать в 2021 году не стоит. Так как у государства очень высокая доля в экономике, заявила изданию директор Вольного экономического общества России Маргарита Ратникова. По ее оценке, треть россиян получает зарплату из бюджета. Это значит, что сокращение оплаты труда их не затронет.

В свою очередь директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова заявила, что, по самым грубым оценкам, со снижением зарплат могут столкнуться свыше 20 миллионов человек. В частности, речь идет о занятых в таких отраслях, как транспортировка и хранение, легкая, пищевая и тяжелая промышленность.